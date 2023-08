Nba | Scoot Henderson assicura | “Vincerò il premio di rookie dell’anno”

(Di martedì 8 agosto 2023) “Voglio vincere ildie lo“. A dirlo non è la prima scelta del Draft Nba Victor Wembanyama, favorito per i bookmakers, bensì. Il nuovo cestista dei Portland Trail Blazers, selezionato con la terza chiamata, ha rilasciato un’intervista a ‘The Playmaker‘ in cui ha ribadito le proprie ambizioni e la sicurezza nei suoi mezzi: “Voglio diventare uno dei migliori play di sempre e uno dei migliori giocatori“. Ovviamente la strada è ancora molto lunga e innanzitutto dovrà pensare a fare del suo meglio all’esordio nella lega. Tuttavia l’obiettivo dinon è utopistico e già le prime gare daranno le prime indicazioni sull’andamento della stagione. Oltre a Wembanyama, un altro serio contendente – ...

NBA, Scoot Henderson non ha dubbi: "Sarò io il rookie dell'anno" Sky Sport

Portland, 8 ago. – (Adnkronos) – La sensazione di appassionati e addetti ai lavori, confermata dalle quote dei bookmaker trapelate di recente, è che la corsa al premio di rookie dell’anno per la stagi ...Il rookie dei Portland Trail Blazers ha dichiarato senza mezzi termini il suo obiettivo per la prossima stagione ...