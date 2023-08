Naufragio Lampedusa | madre riconosce cadavere figlio

La7.it - L'ultima vittima, un bimbo di 18 mesi, l'ha riconosciuto ala mamma , una donna di 23 anni, ivoriana, sopravvissuta a uno dei naufragi avvenuti nel canale di sicilia. Tre in pochi ...La donna è giunta acon la prima motovedetta, mentre il connazionale, con la seconda, è ... C'è in corso un'inchiesta della procura di Agrigento sulÈ di almeno undici morti e 44 dispersi il bilancio provvisorio dell'ultimodavanti alle coste della Tunisia. Il terzo in tre giorni, che allunga il tragico ...vengono portati tutti a...

Dopo un naufragio di fine luglio al largo di Lampedusa, il giovane sudanese Haisman vuole rintracciare i suoi due fratelli, sopravvissuti come lui al mare in cui sono morti il padre, la madre e la ...Il 23enne sudanese Haisman cerca aiuto per rintracciare i suoi fratelli Asil e Haider, unici altri superstiti della sua famiglia.