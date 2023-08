Natalie Portman si separa dal marito dopo essere stata tradita

(Di martedì 8 agosto 2023) L'attricee il coreografo Benjamin Millepied sembra si sianotile indiscrezioni riguardante un tradimento subito dalla star di Hollywood. Il matrimonio die Benjamin Millepied sembra ufficialmente in crisi: la coppia, secondo alcune fonti vicine ai due artisti, si sarebbe infattita. Le indiscrezioni riguardanti la possibile fine del matrimonio tra l'attrice e il coreografo erano iniziate alcuni mesi fa parlando di un possibile tradimento. Le indiscrezioni sullazione Una fonte del sito Us Weekly, nella giornata di lunedì ha dichiarato chee Benjamin Millepied si sonoti11 anni di matrimonio. Alla ...

e Benjamin Millepied si sono lasciati, dopo 11 anni di matrimonio, come riporta il sito di Us Weekly. Finisce così la lunga storia d'amore tra l'attrice israeliana naturalizzata ...Dove è attesa anche la moglie di Millepied,. Sulla quale con un sorriso cortese lui rifiuta di parlare ma che spunta al party in jeans, sneaker e giacca mimetica. Lasciando la ribalta ...Fin dalla sua prima apparizione, a 13 anni in Leon di Luc Besson,, nata a Gerusalemme nell'81, cresciuta negli Stati Uniti dove si è trasferita a 3 anni, comunica forza e ...

Natalie Portman e Benjamin Millepied, «ai ferri corti» dopo il tradimento di lui Vanity Fair Italia

L'attrice Natalie Portman e il coreografo Benjamin Millepied sembra si siano separati dopo le indiscrezioni riguardante un tradimento subito dalla star di Hollywood.I media statunitensi riportano che Natalie Portman e Benjamin Millepied si sono lasciati dopo 11 anni di matrimonio.