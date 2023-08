Nasce un bosco per le api vicino Cremona | tutti possono contribuire

Leggi su funweek

(Di martedì 8 agosto 2023) Greenpeace, la storica organizzazione non governativa ambientalista e pacifista, si occupa tra le altre cose del benessere degli impollinatori, consapevole che la loro salute equivale a quella del pianeta. Proprio per questo ha lanciato una campagna chiamata “Ildelle Api”, attraverso la quale ha fattivamente ripulito da rovi ed immondizia -con l’aiuto dei volontari- un’area di di circa 5.500m² nella periferia di. Lo scopo è trasformarla in una food forest, una casa ideale per gli insetti impollinatori. In collaborazione con la Cooperativa Sociale Agropolis l’area, dopo essere stata ripulita, verrà trasformata in un habitat ospitale per gli insetti, con l’installazione di mangiatoie per uccelli e casette per gli insetti. Verranno usate piante in grado diad abbassare i livelli di inquinamento prodotto ...