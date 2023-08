(Di martedì 8 agosto 2023) L'anno di nascita è lo stesso, il 2003. Ma le similitudini, tra Carlos, Holgere Lucafiniscono lì. Il che " per inciso " è un bene per il pesarese, già poco propenso di suo a ...

Se parliamo di Rune, invece, il confronto che tutti ricordano è la semifinale del Petits As 2017, quandovinse sia il match, sia il titolo. Finì 7 - 6 6 - 2 per Luca, che con qualche colpo ...... 21) 258 +1 15 Harold Mayot (FRA, 21) 241 16 Yunchaokete Bu (CHN, 21) 239 17 Juncheng Shang (CHN, 18) 231 18 Shintaro Mochizuki (JPN, 20) 220 19 Jakub Mensik (CZE, 17) 227 20 Luca(ITA, ...intanto l'attesa per la 34esima edizione del Palio. Quattro giornate tra cortei, spettacoli, ... mentre le 12 danzatrici Dulces Damae - dirette da Donatella- con la loro grazia senza ...

Nardi cresce, ma niente paragoni (con Rune e Alcaraz) Tiscali

L'anno di nascita è lo stesso, il 2003. Ma le similitudini, tra Carlos Alcaraz, Holger Rune e Luca Nardi finiscono lì. Il che – per inciso – è ...A Castel San Pietro cresce l’attesa per la prima edizione del festival del Cinema. Sarà un evento da non perdere con spettacoli, proiezioni e dibattiti nella splendida cornice del parco comunale di vi ...