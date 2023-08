Napoli | traffico aereo Fiola invita Gesac a casa sua | “Situazione insostenibile”

Leggi su impresaitaliana

(Di martedì 8 agosto 2023) Bruna, consigliera regionale della Campania per il Partito Democratico denuncia unalegata all’aumento delpresso l’Aeroporto di Capodichino di“Credo sia giusto in questo momento affrontare con serenità la questione dei voli che interessano la zona collinare die sull’intera area nord della città. Come consigliera regionale ed esponente politico sento il dovere di farmi promotrice di una richiesta formale all’Arpac relativa ai dati degli ultimi mesi sull’inquinamento acustico, anche perché siamo al termine di una sperimentazione delle rotte iniziata a febbraio ed è giusto tirare le somme”. “Come cittadina della zona collinare mi unisco ai tanti che ne segnalano voli a tutte le ore, e invito i dirigenti ...