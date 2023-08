Napoli | Simeone nel mirino dell’Inter di Marotta?

(Di martedì 8 agosto 2023) In questa stagione ilè riuscito a sopperire anche a grandi mancanze. La squadra di Luciano Spalletti è riuscita a portare a casa diverse partita proprio grazie alla sua panchina e soprattutto bisogna ringraziare un calciatore: Giovanni. L’attaccante azzurro ha infatti messo a segno tre reti importanti in Serie A, tre gol che L'articolo

Piove sul bagnato in casa. Dopo gli infortuni di Anguissa , Kvaratskhelia , Di Lorenzo e, nel corso di un allenamento martedì mattina si sono fermati anche Victor Osimhen e Amir Rrahmani . Lo riferisce Sky ...Victor Osimhen, centravanti del(LaPresse) - calciomercato.itDopo Kvaratskhelia, Anguissa, Di Lorenzo eanche il difensore centrale Amir Rrahmani ha dovuto alzare bandiera bianca per ...Inutile aggiungere che la vertenza Demme è irrisolta e probabilmente resterà a. Zelinski e ...anche Osihmen - i sostituti in casa 'da valorizzare' esistono già e si chiamano Raspadori e. ...

In questa stagione il Napoli è riuscito a sopperire anche a grandi mancanze. La squadra di Luciano Spalletti è riuscita a portare a casa diverse partita ...Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Augsburg, terza amichevole del ritiro di Castel di Sangro dei campioni d'Italia e penultimo impegno dell'estate.