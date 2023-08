(Di martedì 8 agosto 2023) Le parole di Beppe, ex attaccante del: «Una volta chi si sognava di andare in Arabia o dove ti davano più soldi e basta? Volevi rimanere qui» Quanto varrebbe oggi “Mister due miliardi” Bepper? «Non mi ci fate pensare, altrimenti non la smetto più di ridere», risponde sulle colonne del Mattino il diretto interessato, che nel 1975 divenne l’acquisto più caro della storia non solo del, ma anche di tutta la Serie A. E ora che l’Arabiatenta le stelle dei campioni d’Italia – Zielinski e Osimhen su tutti – la domanda è un’altra: Mister due miliardi cosa avrebbe fatto? «Beh, lì non ci sarei andato nemmeno perdel». PRIORITÁ – «Allora: quando sono arrivato aero all’hotel ...

Napoli, Savoldi: «Non cambierei il Golfo per il deserto Saudita per tutto l'oro del mondo» Calcio News 24

Le parole di Beppe Savoldi, ex attaccante del Napoli: «Una volta chi si sognava di andare in Arabia o dove ti davano più soldi e basta Volevi rimanere qui» Quanto varrebbe oggi "Mister due miliardi" ...