Napoli | picchia compagna ucraina plaudendo a invasione russa | fermato

(Di martedì 8 agosto 2023) Fidanzato con una ragazzama palesemente filorusso. Insulti e maltrattamenti quotidiani verso quella donna rea di essere originaria di un Paese che lui riteneva ostile. Abusi verbali e fisici che erano diventati un’abitudine. Botte e liti ma, fino ad oggi, nessuna denuncia. La storia arriva da San Giuseppe Vesuviano, in provincia di, dove un 69enne ha colpito lacon una bottiglia di vetro prima di puntarle contro un bastone e tentare di dare fuoco alla casa incendiando alcuni abiti della donna. La vittima, 50 anni, ha deciso allora di chiamare il 112. L’uomo è finito in manette ed è ora in carcere in attesa di giudizio.