Napoli | Osimhen | distorsione alla caviglia

(Di martedì 8 agosto 2023) Il report della seduta mattutina di allenamento dela Castel di Sangro oggi 8 agosto: “Mario Rui, Gaetano e Kvaratskhelia hanno svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato. Saco ha fatto allenamento personalizzato in campo. Anguissa ha svolto terapie.ha lasciato anzi tempo l’allenamento per un trauma distorsivodestra”. Ancora nessun aggiornamento su Rrahmani. L'articolo ilsta.

Non sono buone le notizie che arrivano dall'allenamento mattutino dela Castel di Sangro. L'attaccante Victor, tornato in gruppo ieri pomeriggio, al centro del dibattito per la trattativa sul rinnovo e le voci dall'Arabia Saudita , ha rimediato una forte ...lavora per il rinnovo. Zielinski addio. Koopmainers choc: quota 100 La tentazione dell'Al - Hilal - a un passo tra l'altro da Piotr Zielinski , per il centrocampista polacco 36 mlioni ......Inutile aggiungere che la vertenza Demme è irrisolta e probabilmente resterà a. Zelinski e Rui al miglior offerente, se ambedue non si autoriducono l'ingaggio e il rinnovo aspetta. Con...

Il Napoli trema per la possibile partenza di Osimhen.La squadra azzurra è stata presa d'assalto da molte squadre e l'Arabia Saudita sembra aver offerto un contratto d'oro al nigeriano. I leader della ...Non sono buone le notizie relative a Victor Osimhen. Come riportato dal Napoli, infatti, l'attaccante azzurro questa mattina ha lasciato anzi tempo l’allenamento per un trauma ...