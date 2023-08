Napoli | Mario Rui vicino a un nuovo club | resta in Serie A e va da un vecchio amico

Commenta per primoRui è vicino alla Lazio . La squadra dell'ex Sarri vorrebbe approfittare dello stallo tra il portoghese e ilsul rinnovo per regalare al proprio tecnico il terzino mancino che richiede. ...... Victor Osimhen Il report della seduta mattutina di allenamento dela Castel di Sangro oggi 8 agosto: "Rui, Gaetano e Kvaratskhelia hanno svolto parte del lavoro in gruppo e parte ...Anche la permanenza diRui potrebbe essere a rischio. Il prolungamento contrattuale con ilsembra essere giunto, al momento, in una fase di stallo. Per questo motivo - riferisce Sky ...

Napoli, Mario Rui apre alla cessione: già comunicato a Garcia e De Laurentiis Sky Sport

Il Napoli perde momentaneamente Osimhen e Rrahmani: due protagonisti dello Scudetto tengono in ansia Garcia coi loro infortuni in allenamento ...Il 19 agosto inizierà il nuovo campionato di Serie A, ma tante società devono ancora completare le rose. Il Napoli campione d'Italia è nel ...