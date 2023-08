Napoli | Mario Rui verso l’addio | Annuncio a Garcia e De Laurentiis

(Di martedì 8 agosto 2023)Rui avrebbe comunicato ae Dela volontà di lasciare ilin caso di offerte: il terzino è insoddisfatto per lo stallo sul rinnovo. CALCIOMERCATO. Clamorosa indiscrezione di mercato sul. Secondo quanto riportato da Sky,Rui avrebbe manifestato ae Dela volontà di lasciare il club azzurro qualora arrivasse un’offerta interessante. Il terzino portoghese sarebbe insoddisfatto per lo stallo sul rinnovo del contratto, nonostante la promessa di prolungamento fatta in precedenza dal presidente.Rui, in scadenza nel 2025, avrebbe accettato di firmare anche a condizioni economiche inferiori. L’impressione è che il rapporto con la società si sia incrinato. ...

Il Napoli ha già altre opzioni. E si è mosso. Si è avvicinato. Sa di avere appeal sui calciatori. È ... Mario Rui, la trattativa per il rinnovo si complica Chissà se ne farà ancora parte Mario Rui. La ... Commenta per primo La trattativa per il rinnovo tra Mario Rui e il Napoli si è interrotta dopo l'incontro del suo agente Mario Giuffredi con il presidente De Laurentiis: le parti sono distanti e si avvicina la partenza. Il terzino portoghese ha il ... La trattativa tra il Napoli e Mario Rui per il rinnovo del terzino portoghese si è interrotta, lo riferisce la redazione di Sky Sport. Dopo l'incontro del 5 agosto, non ci sono stati più confronti tra le parti.

Mario Rui lascia il Napoli In serata "Sky Sport" ha annunciato che Mario Rui ha aperto all'addio al Napoli. Il terzino portoghese e il suo agente hanno comunicato oggi all'allenatore Rudi Garcia e al ...Colpo di scena in casa Napoli, dopo Zielinski c'è un altro addio: ha chiesto la cessione, vuole andare in un altro club di Serie A. Ecco le ultime di calciomercato ...