Napoli | Mario Rui apre alla cessione | ha già informato De Laurentiis e Garcia

(Di martedì 8 agosto 2023)Rui potrebbe lasciare ilin questa sessione di calciomercato.base di questa decisione del terzino portoghese, pedina fondamentale nell’11 di Spalletti che ha vinto lo scudetto, ci sarebbe una divergenza con la società in merito al prolungamento contrattuale. La situazione è infatti in fase di stallo e, secondo l’entourage del calciatore, la società avrebbe disatteso un impegno sul rinnovo. Nonostante il contratto sia in scadenza nel 2025,Rui sarebbe disposto ad essere ceduto già in questi mesi ed hail presidente Aurelio Dee il tecnico Rudi. SportFace.

Castel di Sangro, 8 ago. - (Adnkronos) – Il Napoli potrebbe dire addio a Mario Rui. Il terzino portoghese, in scadenza di contratto nel 2025, ha già informato l'allenatore Rudi Garcia e il presidente ...