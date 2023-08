(Di martedì 8 agosto 2023) «Per?», chiede, in inglese, il turista olandese a un negoziante con un po? di imprudenza. L?imprudenza deriva dal fatto che è appena arrivato in...

"L'obiettivo è di arrivare all'alta velocità con due ore da Bari a, tre ore da Bari a Roma", ha promesso in una recente visita in Puglia, elogiando in una salsa pseudo futuristica "l'Italia ...Sono stati fermi 4 ore per un guasto al Frecciarossa ma l'dei viaggiatori partiti questa ... con sette ore di ritardo rispetto all'orario previsto, e intorno alle 22.30 a. Lo riferiscono ...Palermo - Catania resta un'Stefano Iannaccone Schlein alla camera È alla camera che si ... "Solo a, il taglio sarà di 120 milioni e ne faranno le spese gli interventi di riqualificazione ...

Napoli, l'odissea dei turisti: Garibaldi-Marechiaro in due ore ilmattino.it

«Per Marechiaro», chiede, in inglese, il turista olandese a un negoziante con un po’ di imprudenza. L’imprudenza deriva dal fatto che è appena arrivato ...Ruba un portafoglio a un turista a bordo della Circumvesuviana, nella stazione di Pompei Scavi: ma i poliziotti che lo monitoravano, intervengono e ...