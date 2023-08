Napoli | l'agente di Mario Rui | 'De Laurentiis non gli riconosce valore Senza un'offerta'

L'del calciatore ha voluto chiarire la situazione dopo le ultime voci di mercatoLa storia tra ile il terzino potrebbe essere al capolinea, e le dichiarazioni del suo entourage confermano ...In qualità didi Mario Rui non ho mai pensato di fare il mercato per il mio assistito. Mario Rui vuole continuare a: è sempre stato il suo desiderio. Abbiamo chiesto di allungare il ...Le parole di Mario Giuffredi,di Mario Rui , hanno scatenato i tifosi delsui social. Il calciatore ha informato Rudi Garcia e De Laurentiis che se dovesse arrivare un'offerta chiederebbe la cessione. In caso di ...

Calciomercato Napoli, agente Mario Rui: "La valigia non è pronta ... Tag24

Mario Giuffredi parla del futuro del terzino portoghese che potrebbe essere lontano dall'azzurro: alla base la mancata intesa con De Laurentiis ...Mario Giuffredi, l’agente tra gli altri di Mario Rui, è intervenuto ai microfoni di TVPlay: “Ci tengo a precisare alcune cose. In qualità di agente di Mario Rui non ho mai pensato di fare il mercato p ...