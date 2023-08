Napoli | la trovata di De Laurentiis su Osimhen | rinnovo ma con vista cessione

Nella stessa giornata scattarono le manette anche per Luigi Di, il ras del clan Limelli - ... Nei guai Valentina Gallo ,in possesso di un'arma da fuoco clandestina. Continuano senza ......(Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) Tra Osimhen e ilancora non c'è accordo sul rinnovo. Dopo sette incontri tra l'agente Calenda e il presidente De Laurentiis l'intesa non è ancora stataLa Lazio pensava di prendere Audero , in uscita dalla Samp : prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni, l'intesa era stata. L' Inter , invece, ha piazzato il sorpasso attraverso lo scambio ...

Turisti perdono fotocamera a Napoli, trovata e restituita Agenzia ANSA

La Lazio si concentra sul calciomercato ed è pronta a portare a casa un nuovo acquisto. L'affare si intreccia con Juventus e Napoli.Mario Giuffredi parla del futuro del terzino portoghese che potrebbe essere lontano dall'azzurro: alla base la mancata intesa con De Laurentiis ...