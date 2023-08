Napoli | infortunio per Osimhen e Rrahmani | Il difensore a rischio per il Frosinone Le ultime

(Di martedì 8 agosto 2023) Infortuni per(trauma caviglia) e(muscolare): ilper l’esordio con il. ULTIMO CALCIO. Non arrivano buone notizie sul fronte infortuni dal ritiro dela Castel Di Sangro. Nell’allenamento mattutino si sono fermati Victore Amir. Allarme: Infortuni in campo perLa quiete del ritiro di Castel di Sangro è stata interrotta da due brutte sorprese per il. L’attaccante Victore ilAmirhanno entrambi subito infortuni durante la sessione di allenamento di questa mattina, alimentando le ...

Dopo Anguissa, Kvaratskhelia, Di Lorenzo e Simeone si fermano anche l'attaccante nigeriano e il difensore kosovaro: ecco cosa filtra ...Piccolo intoppo per il nigeriano nella sessione mattutina a Castel di Sangro: il club campione d'Italia ha specificato che si tratta di trauma distorsivo alla caviglia destra.