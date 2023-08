Napoli | infortunio in allenamento per Osimhen e Rrahmani | le ultime

(Di martedì 8 agosto 2023) Non sono buone le notizie che arrivano dall'mattutino dela Castel di Sangro. L'attaccante Victor, tornato in gruppo ieri pomeriggio, al centro del dibattito per la ...

Non sono buone le notizie che arrivano dall'allenamento mattutino dela Castel di Sangro. L'attaccante Victor Osimhen , tornato in gruppo ieri pomeriggio, al centro del dibattito per la trattativa sul rinnovo e le voci dall'Arabia Saudita , ha rimediato una forte ...Leggi anche Simeone Jr, gol e poichoc: l'amichevole viene annullata. Video ...Roma ha fatto un pensierino sul giocatore (che già era stata vicina a lui nell'estate 2020 quando era a).... che si contenderanno la palma di attaccante principe della squadra: Osimhen dele Lautaro ...per Araujo . 9 Agosto, Buenos Aires (Arg) MONDO - EUROPA 1 - 0 RETE : 72' Mac Allister (M).

La SSC Napoli incoraggia il fratello di Simeone dopo il grave infortunio: “Siamo tutti con te!” Tutto Napoli

Pessime notizie per Rudi Garcia: durante l'allenamento mattutino nel ritiro di Castel di Sangro, infatti, si ferma Amir Rrahmani. Nel bel mezzo della partitella, il difensore azzurro si ...I due giocatori si sono fatti male a Castel di Sangro durante la seduta di questa mattina allo stadio Patini.