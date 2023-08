(Di martedì 8 agosto 2023) Il viaggio a Castel di Sangro diGiuffredi non ha portato tutti i risultati sperati: per undefinito - quello di Di Lorenzo fino al 2028 - altri due azzurri invece sono ancora in...

Napoli, grana Mario Rui: senza rinnovo apre alla cessione ilmattino.it

Il viaggio a Castel di Sangro di Mario Giuffredi non ha portato tutti i risultati sperati: per un rinnovo definito - quello di Di Lorenzo fino al 2028 - altri due azzurri invece sono ancora ...Scossone in casa Napoli, dopo Zielinski, un altro azzurro sembra orientato verso l’addio al Napoli campione d’Italia. Non solo la questione Zielinski e la grana relativa al rinnovo di Victor Osimhen, ...