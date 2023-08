Napoli | 69enne filorusso picchia la fidanzata perché di origine ucraina

(Di martedì 8 agosto 2023) A San Giuseppe Vesuviano in provincia diunhato ladi origini ucraine, per poi puntarle un bastone contro e tentare di dare fuoco alla casa.lae tenta di dar fuoco alla casa Non si tratterebbe del primo atto di violenza dell’uomo nei confronti della L'articolo proviene da Il Difforme.

Unè stato arrestato a San Giuseppe Vesuviano,, per aver vessato e picchiato la compagna ucraina plaudendo all'invasione russa. L'uomo ha anche tentato di incendiare casa. Insulti e ...... in provincia di. La donna, di origini ucraine, ha denunciato l'uomo al termine dell'... Arrestato. I numeri da chiamare in caso di violenze . Violenze e insulti alla compagna. Secondo ...I carabinieri della stazione di San Giuseppe Vesuviano, in provincia di, sono arrivati in pochi istanti. Ilè finito in manette ed è ora in carcere in attesa di giudizio. In tempi di ...

Napoli, picchia compagna ucraina plaudendo a invasione russa: fermato Sky Tg24

Un uomo di 69 anni è stato arrestato dopo aver picchiato la compagna ucraina e dopo aver tentato di incendiare la sua casa ...Ancora violenze nei confronti delle donne. Questa volta è accaduto in provincia di Napoli, dove un uomo ha picchiato la sua compagna ...