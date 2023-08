Mutui | cosa cambia con la tassa alle banche | aiuti ai giovani con i redditi più bassi Borse | crollano le banche | persi 10 miliardi 

... limitato al 2023' e questo fondo 'che pensiamo sarà abbastanza congruo, andrà ad alimentare le voci sul taglio delle tasse e il sostegno per isulla prima casa', rivendica il vice premier ...... ha l'obiettivo di destinare i proventi all' assistenza delle famiglie nel pagamento deie a ...significa e chi è a rischio Il comunicato ufficiale del decreto non è stato ancora diffuso ...Disi tratta - Nell'ultimo consiglio dei ministri prima della pausa estiva, infatti, è stato ... che verrà utilizzato per sostenere le famiglie per il pagamento deiper la prima casa e per ...

Mutui, cosa cambia con la tassa alle banche: aiuti ai giovani con i redditi più bassi Corriere della Sera

Il prelievo alle banche scatta se il margine di interesse registrato nel 2022 eccede di almeno il 3% il valore del 2021. Con l’incremento dei tassi negli ultimi 18 mesi per un mutuo variabile standard ...Dopo l’annuncio della tassa sugli extraprofitti, la Borsa ha aperto questa mattina con il crollo dei titoli bancari ...