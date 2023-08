Musica d' avanguardia in Valle d' Itria | il Viva! Festival è tornato

(Di martedì 8 agosto 2023) Tra un panzerotto e un dj set di artisti di fama internazionale, si è ripetuto lo spettacolo dalla sera al tramonto per il settimo anno a Locorotondo e dintorni. Il luogo in cui l'elettronica si fonde con i paesaggi unici del territorio pugliese

...di mixaggio e la sua dimestichezza nell'utilizzare cd player multi effetti e mixer di... è diventata ormai un must per tutti gli appassionati dihouse . Anche in questo caso la regia ......animali hanno a disposizioni dei salotti di ultima generazione con dei materiali all'... 'Nei box c'è laa 432 hertz, al fine di rilassare i nostri ospiti perché emana delle onde ...La magia dei fuochi d'artificio si fonde con l'tecnologica e la potenza evocativa della, creando uno spettacolo indimenticabile che rimane impresso nella memoria di chi ha la ...

Importare a Torino il Primavera Sound di Barcellona Ecco perché non gioverebbe alla città Corriere della Sera

Questo soltanto posso dire, mentre s’irrobustisce e prende corpo il progetto scellerato del Comune di importare a Torino una «filiale» del celebre Primavera Sound di Barcellona, festival di musica ...In Puglia, nella Valle d'Itria, famosa in tutto il mondo per i trulli, dal 2 al 6 agosto, VIVA! Festival e Renault hanno celebrato insieme la cultura musicale e l'innovazione: un viaggio tra arte, tra ...