Lorenzoha sconfitto agevolmente il giapponese Yoshihito Nishioka nel primo turno del National Bank Open di Toronto. Grazie a una buona prestazione al servizio e il suopreciso l'italiano ha ...... ma il quarto lo realizza con unlungolinea: arriva il parziale, che chiama il terzo set. ...coloro che si sono assiepati sulle tribune del Grandstand al termine dell'affermazione disu ...Il dritto di Berrettini contro ildi Sinner , la capacità di far leva sul servizio di ... come rappresentato anche a Lorenzoche un paio d'ore prima del match di Berrettini contro ...

Musetti, rovescio magico: che colpo! La Gazzetta dello Sport

Seconda giornata in Canada, con Lorenzo Sonego opposto a Andy Murray. In campo anche Zverev, Ruud, Auger-Aliassime, Evans e Shelton ...Il tanto atteso derby tra Matteo Berrettini e Jannik Sinner diventerà finalmente realtà al National Bank Open. In una giornata condizionata dalla pioggia abbattutasi su Toronto in mattinata e dal ...