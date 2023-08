Muore a 27 anni per la muffa in camera | “Tossiva tutto il tempo | era diventato difficile per lui respirare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 agosto 2023) Dopo essere finita nel 2019 in ospedale per polmonite una madre di Oldham (Inghilterra) aveva chiesto al Consiglio comunale di spostare la sua famiglia in una casa popolare dopo che nella abitazione in affitto non c’era riscaldamento e i muri erano colmi di. La richiesta d’aiuto, però, era stata respinta e nell’ottobre del 2022 il figlio 27enne, Luke Brooks, è morto a causa di una malattia respiratoria acuta. Dando la colpa al fungo e al gelo presente insua la donna ha avviato una causa legale. E adesso, a distanza di quasi un anno, il 7 agosto – dopo che le prime indagini a marzo scorso avevano messo in luce un collegamento tra il decesso e la– presso il Rochdale Coroners Cour ha avuto inizio l’inchiesta, come riporta The Guardian. Alla corte Patricia Brooks ha raccontato del trasferimento nell’immobile nel 2014 e ...