Morto William Friedkin | il regista di L' esorcista

Leggi Anche Addio a Max Von Sydow: indimenticabile protagonista de 'L'esorcista' Ad annunciare la scomparsa è stata la moglie, ex produttrice e capo dello studio Sherry Lansing. I suoi film, tra cui ' ...Figlio di immigrati ucraini, cominciò con la Tv ed esplose con "Il braccio violento della legge". Il Festival di Venezia proietterà il suo ultimo film Avrebbe compiuto 88 anni il 29 agostoFriedkin e pochi giorni dopo la Mostra di Venezia lo avrebbe degnamente festeggiato con la presentazione fuori concorso del suo nuovo film L'ammutinamento del Caine: Corte Marziale . L'...Lo avevano soprannominato "Il regista del male", anche se lui, nella sua vita di artista, aveva fatto tutto per bene. Ieri, a Los Angeles, a 87 anni, èFriedkin che i più associano subito al suo film cult, L'esorcista, per il quale, come si suol dire, basta la parola. Non a caso, venne presentato come "il film più terrificante di tutti ...

È morto William Friedkin, il regista de "L'esorcista" La Gazzetta dello Sport

Avrebbe compiuto 88 anni il 29 agosto William Friedkin e pochi giorni dopo la Mostra di Venezia avrebbe degnamente festeggiato il compleanno con la presentazione fuori concorso del suo nuovo film ...Una delle figure più influenti del cinema degli anni '70, il filmmaker che ha firmato l’horror più terrificante di sempre si è spento all'età di 87 anni ...