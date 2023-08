Morata | decisione presa sul suo futuro! Accordo a un passo

(Di martedì 8 agosto 2023)nel corso di questa sessione di mercato è stato accostato principalmente a Roma, Inter e Juventus. L’attaccante spagnolo ha finalmente preso unariguardo il suo futuro. TUTTO FATTO – Alvaroproseguirà la sua esperienza all’Atletico Madrid, rinnovando addirittura ulteriormente il suo contratto. Come già anticipato ieri, l’attaccante spagnolo ha parlato con Simeone ed è stato convinto dalla dirigenza dell’Atletico Madrid a restare ancora in biancorosso nonostante le voci di mercato che lo vedevano sempre più lontano da Madrid. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il calciatore ha scelto dunque di restare rinnovando il suo contratto fino al 2027. Fonte: Fabrizio Romano Twitter Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...

... esprimendo la sua preferenza per Alvaro. Proprio l'attaccante spagnolo, accostato anche alla Roma nelle scorse settimane, avrebbe però preso unadifferente in queste ore. A lungo ...Il profilo, però, non è quello di Alvaroche costa 21 milioni e 5 di stipendio in quattro ... Non solo attacco, perché se Matic dovesse prendere ladi lasciare Trigoria, allora si ......Si allontana l'arrivo alla Roma di Alvaro. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l'attaccante spagnolo sarebbe pronto a rinnovare con l'Atletico Madrid fino al 2027. Una...

Calciomercato Inter, rebus attacco: Morata o Balogun Calcio in Pillole

Calciomercato Inter: Morata rimane il profilo preferito da Inzaghi per l'attacco dell'Inter, anche se la trattativa è sempre più complicata ...Con la cessione di Ibañez, la Roma incassa i soldi da investire sull'attaccante. Il profilo, però, non è quello di Alvaro Morata che costa 21 milioni e 5 di stipendio ...