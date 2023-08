Monza-Milan trofeo Berlusconi | tanti ex Inter presenti | le formazioni ufficiali

(Di martedì 8 agosto 2023)alle 21 in campo per la prima edizione delSilvio. In questa partitaex giocatori dell’, ma anche alcuni ancora di proprietà. Ecco le. PRIMA EDIZIONE – Ilall’U-Power Stadium ospita il, in palio la prima edizione delSilvio. Aria di derby tra i brianzoli, vista la presenza di ben sei giocatori passati dall’, tre di questi addirittura tra i titolari, cioè Michele Di Gregorio, Luca Caldirola e Roberto Gagliardini. In panchina, invece,i fratelli Franco e Valentin Carboni, insieme a Danilo D’Ambrosio. La squadra di ...

... che vedrà impegnate in campo ile ilin memoria dell'ex presidente del Consiglio.Questa sera in campo la sfida del trofeo Berlusconi, dedicato a Silvio scomparso il 12 giugno, tra, ecco le formazioni ufficiali Questa sera in campo la sfida del trofeo Berlusconi, dedicato a Silvio scomparso il 12 giugno, tra, ecco le formazioni ufficiali:(3 - 4 ...Il regolamento di, match valevole per l'assegnazione della prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi 2023 . Gli uomini guidati da Stefano Pioli affrontano la loro prima amichevole della settimana, ...

Monza Milan: la decisione di Pioli su Musah, Chukwueze e Okafor Milan News 24

Testata giornalistica registrata - Aut.Trib.di Bologna n. 8183 del 17/05/2011 AMALA S.N.C. - Direttore Responsabile: Daniele Mari e Giovanni Montopoli - Vice Direttore : Sabine Bertagna Il sito ...Tra poco va in scena l'amichevole valida per il "Trofeo Silvio Berlusconi". Decisione a sorpresa sul belga in uscita. Le formazioni ufficiali!