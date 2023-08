Monza-Milan | scintille in campo | coinvolto Gagliardini

(Di martedì 8 agosto 2023)sta andando in scena per il Trofeo Silvio Berlusconi ed è ferma sull’1-1.intrae un rossonero. il pubblico ha rumoreggiato. Ecco cos’è accaduto.è ancora in corso per il Trofeo Silvio Berlusconi. Al 59? gli animi si sono accesi, perché Robertoha commesso fallo su Rafael Leao che rialzandosi ha reagito spingendo di forza l’ex nerazzurro. A dividerli ci ha pensato un altro ex dell’Inter, ovvero Danilo D’Ambrosio. Entrambi sono stati ammoniti e il pubblico rossonero presente non ha apprezzato l’intervento di Gagliardi e ha rumoreggiato parecchio. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

, dove vederla in tv e streaming Il calcio d'inizio nell'ex stadio Brianteo è in programma alle ore 21. Il match è trasmesso in diretta tv in chiaro su Canale 5 e in streaming su ...Per la compagna dell'ex premier è la prima uscita pubblica dopo la sua scomparsa (al di là dei funerali di Stato). Sono 17mila le persone sugli spalti dell'U - Power Stadium. Presente anche il secondo ...... mio papà era un grande uomo di sport e ha sempre amato il suoe il suo- ha detto Pier Silvio Berlusconi, ai microfoni di Sport Mediaset nel prepartita di- Ci ha abituato ...

Monza-Milan 1-1 LIVE: Colpani risponde a Pulisic Sky Sport

(LaPresse) Riappare in pubblico Marta Fascina. L'ultima compagna di Silvio Berlusconi è arrivata allo stadio U-Power di Monza per assistere ...La prima uscita pubblica di Marta Fascina dopo il funerale di Silvio Berlusconi sarà allo stadio U-Power per assistere al primo Trofeo Silvio Berlusconi. Alle 21 di martedì 8 agosto scenderanno in cam ...