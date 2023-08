Monza-Milan | Pier Silvio Berlusconi ricorda il papà | «Ha sempre amato questo sport e queste due squadre»

È la sua prima uscita pubblica dopo i funerali di Silvio Berlusconi . Marta Fascina si è presentata allo stadio delper il trofeo Berlusconi, il mini torneo train onore dell'ex presidente del Consiglio. Allo U - Power, infatti, giocheranno le due squadre di cui Berlusconi è stato presidente. Un'uscita simbolica per la deputata di Forza Italia ,...Il primo Trofeo dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi è la sfida tra i due grandi amori calcistici dell'ex proprietario. L'atmosfera del pre partita e le parole (a Sport Mediaset) di Pier Silvio ...Commenta per primo In, amichevole valida per il trofeo 'Silvio Berlusconi' con calcio d'inizio alle 21:00, sarà Theo Hernandez ad indossare la fascia di capitano, considerando l'assenza dell'infortunato ...

Primo Trofeo Silvio Berlusconi all'U-Power Stadium fra Monza e il Milan di Pioli reduce dalla tournée americana. Con l'esordio in campionato che si avvicina è un altro test per le due squadre lombarde ...Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, Charles De Ketelaere va verso la non convocazione per la gara di questa sera contro il Monza, valida per la prima edizione… Leggi ...