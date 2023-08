Monza-Milan oggi | amichevole calcio | programma | orario d’inizio | tv e streaming

(Di martedì 8 agosto 2023) Questa sera, martedì 8 agosto e a partire dalle 21.00, andrà in scena il primo Trofeo Silvio Berlusconi. All’interno dell’U-Power Stadium di, la squadra brianzola guidata da Raffaele Palladino, affronterà ildi Stefano Pioli. Un derby interessantissimo tra i biancorossi e i rossoneri: la stagione 2023/2024 si avvicina prepotentemente e quello odierno sarà un test importantissimo in vista dell’avvio della Serie A. Ilesordirà in campionato il prossimo 19 agosto contro l’Inter a San Siro. Ilinvece, lunedì 21 agosto, andrà a chiudere il primo turno grazie all’incontro con il Bologna al Dall’Ara. Dopo i rispettivi ritiri e, dunque, la preparazione estiva, le compagini in questione si affronteranno in quello che è e probabilmente sarà per i prossimi anni, un nuovo torneo. Il Trofeo Silvio ...

Ma questi non è stato solo un grande dirigente del, perché ha compiuto anche il miracolo sportivo della promozione del. I brianzoli, nel maggio 2022, sono stati promossi in serie A. ...... "Non potevamo che celebrare e ricordare così il nostro amato presidente" Adriano Galliani ha parlato del Trofeo Berlusconi, che domani sera vedrà protagonisti, le due squadre di Silvio ......in gruppo con il. Un grande indizio sul futuro prossimo si avrà anche in occasione delle convocazioni da parte di Stefano Pioli per il Trofeo Berluscon i di martedì sera, contro il: ...

Vicinanza e adesione totale al berlusconismo. In ogni sua sfaccettatura: televisiva, calcistica e politica. Per il centrodestra, quella di ...Stefano Pioli ha parlato alla vigilia del Trofeo Berlusconi, in programma martedì contro il Monza: "Sicuramente Berlusconi è stato un visionario e quindi tutto quello che ha portato ha avuto successo.