Monza-Milan nel segno di Silvio Berlusconi | si finisce ai rigori

Due posti più in là Pier Silvio , secondogenito di Berlusconi e presidente di Mediaset , osserva ciò che accade sul terreno di gioco tra, i due grandi amori calcistici del padre. Seppur ...Per la compagna dell'ex premier è la prima uscita pubblica dopo la sua scomparsa (al di là dei funerali di Stato). Sono 17mila le persone sugli spalti dell'U - Power Stadium. Presente anche il secondo ...Con una smorfia di dolore, Theo Hernandez si è seduto in panchina e si è massaggiato la coscia sinistra dopo 80 giocati in occasione di, gara valida per la prima edizione del Trofeo Berlusconi 2023. L'esterno è stato protagonista di una prova di grande intensità: l'ex Real ha accompagnato più volte la pressione alta dei ...

All'ex Brianteo è partita vera tra le due squadre del presidentissimo, che si battono a viso aperto per aggiudicarsi il primo trofeo a lui intitolato. Segna Pulisic ma il Monza pareggia subito con Col ...All'U-Power Stadium di Monza si è tenuta la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, a poco meno di due mesi dalla scomparsa del Cavaliere che ha riscritto la storia di entrambe le squadre di calc ...