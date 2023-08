Monza-Milan | infortunio per Theo Hernandez? Smorfia di dolore all’uscita del campo

Leggi su sportface

(Di martedì 8 agosto 2023) Con unadisi è seduto in panchina e si è massaggiato la coscia sinistra dopo 80? giocati in occasione di, gara valida per la prima edizione del Trofeo Berlusconi 2023. L’esterno è stato protagonista di una prova di grande intensità: l’ex Real ha accompagnato più volte la pressione alta dei rossoneri e si è sempre proposto nelle zone offensive del. Normale quindi che la condizione non sia delle migliori. All’80’ Pioli ha deciso di richiamare uno dei suoi insostituibili, che al momento di sedersi non ha nascosto unadi, toccandosi la coscia sinistra. Non dovrebbe essere però niente di grave, solo precauzione per acciacchi classici in fase di preparazione. L’esordio in ...