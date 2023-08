Monza-Milan 6-7 dcr | il tabellino

- È ilad alzare il primo Trofeo Silvio Berlusconi , memorial dedicato all'ex presidente dei rossoneri ed ex patron delche U - Power Stadium allo si arrende solamente ai ...Ilsi aggiudica la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi ai calci di rigore: le pagelle del match contro ila cura di Peppe Di ...7 Il nuovodi Stefano Pioli ha affrontato ilnel Trofeo Berlusconi , in vista dell'esordio in Serie A tra 13 giorni. Di seguito i top e i flop della sfida contro i brianzoli: TOP : Christian PULISIC :...

LIVE Monza-Milan 6-7, Pioli vince ai rigori il primo trofeo Silvio Berlusconi La Gazzetta dello Sport

Rafael Leao ha parlato dopo Monza-Milan valido per il Trofeo Silvio Berlusconi: Un onore poter giocare questa partita perché Silvio Berlusconi ha ...A margine della premiazione del Trofeo dedicato alla memoria di Silvio Berlusconi, il figlio secondogenito di quest'ultimo, Pier Silvio, ha preso la parola per salutare il pubblico di tifosi di Milan ...