Monza | Galliani ricorda Berlusconi | «Per tanti anni è stato il mio maestro»

(Di martedì 8 agosto 2023) Adriano, ad dele storico amico e collaboratore di Silvio, ha parlato a Mediaset proprio in suo ricordo Adriano, ad dele storico amico e collaboratore di Silvio, ha parlato a Mediaset proprio in suo ricordo. Le sue dichiarazioni: PAROLE – «Sto provando un’emozione fortissima.la mia guida, il mio, per 44. Indimenticabile. È la storia del Milan, del. Ha portato il Milan in cima al mondo e ilin Serie A».

Un grande applauso per il nostro presidente' , ha chiesto Adriano, ad del. Presente sugli spalti dell'U - Power Stadium anche Marta Fascina. Prima della partita ha avuto luogo l'...... non potevamo che celebrare e ricordare così il nostro amato Presidente' , ha commentato Adriano, Vicepresidente vicario e Amministratore Delegato di AC. 'Il suo amore per queste due ...... non potevamo che celebrare e ricordare così il nostro amato Presidente", ha commentato, vicepresidente vicario e amministratore delegato del"il suo amore per queste due squadre, l'...

Galliani, candidato a Monza per il senato, sembra invincibile - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Queste le dichiarazioni di Paolo Scaroni, presidente del Milan, al fianco di Adriano Galliani: “Silvio Berlusconi è stato il ...Il Milan scenderà in campo nell'amichevole contro il Monza con una maglia speciale per uno scopo davvero lodevole ...