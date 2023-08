Montesarchio | torna il vaso di Assteas | le “Stories di Caudium” escono…sotto le stelle

Leggi su anteprima24

(Di martedì 8 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSì perché il Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino in collaborazione con il Comune di, attraverso l’assessorato alla Cultura guidato da Morena Cecere, organizzano una importante e bella iniziativa per il prossimo 10 Agosto, giorno di San Lorenzo. Si celebrerà il ritorno a casa deldi, con un brindisi con vini locali, offerto dalle cantine del territorio, e ci sarà un’apertura straordinaria serale del museo dalle 19 alle 23 nella notte dellecadenti: si potrà usufruire di visite straordinarie e non solo. Dalle 20 e 30 ci sarà un’edizione all’aperto delle “di” con l’archeologa Angela De Filippis e con l’appassionato di astronomia Michele Pavone: tema dell’appuntamento, ovviamente, il cielo e le ...