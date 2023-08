Monreale | continua l’informatizzazione delle sale lettura della biblioteca comunale

(Di martedì 8 agosto 2023)– Il percorso di co-programmazione avviato ormai un anno fa dagli Assessori Fabrizio Lo Verso e Letizia Sardisco nell’ambito del “Patto locale per la” aveva fatto emergere, tra le criticità legate al serviziorio di, l’insufficienzadotazione strumentale che non permetteva di rispondere a tutti i bisogni degli utenti. È così (live.it)

...Chiesa Ecce Homo Cinisi Rev.mo Don Nicola Gaglio " Arciprete Santa Maria Nuova Cattedrale... Cinzia Guarino al clavicembalo e Paolo Rigano alla chitarra barocca per evidenziare la...Ma anche l'attuale governatore, Renato Schifani,a essere convinto che la soluzione agli ...che ha devastato il bosco che si estende su una vasta area verde tra Palermo e. Anzi si ...'Massima attenzione e costante monitoraggio della situazione incendi, che in Sicilia è in... Solo per il vasto incendio di oggi frae San Martino delle Scale, sono stati impiegati ...

Biblioteca comunale, continua l’informatizzazione delle sale lettura Monreale News

MONREALE, 8 agosto – La Giunta comunale chiede alla Regione lo stato di calamità naturale per i danni subiti da infezione da peronospora della vite al fine di attivare le procedure finalizzate ad otte ...MONREALE, 8 agosto – Il percorso di co-programmazione avviato ormai un anno fa dagli assessori Fabrizio Lo Verso e Letizia Sardisco nell’ambito del “Patto locale per la lettura” aveva fatto emergere, ...