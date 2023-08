Mondiali femminili 2023 | risultati e classifiche

(Di martedì 8 agosto 2023) Tutto pronto per i. La rassegna continentale femminile si svolgerà in Australia e Nuova Zelanda. Anche le azzurre del Ct Milena Bertolini saranno ai nastri di partenza, inserite nel girone nel G. L’Italia debutterà lunedì 24 luglio contro l’Argentina e a seguire dovrà vedersela contro Svezia (29 luglio) e Sudafrica (2 agosto). Le partite delle azzurre potranno essere seguite sui canali Rai, in particolare su Rai Sport. Le altre partite sono disponibili sulla piattaforma UEFA.TV. Girone A Svizzera 5 Norvegia 4 Nuova Zelanda 4 Filippine 3 Girone B Australia 6 Nigeria 5 Canada 4 Irlanda 1 Girone C Giappone 9 Spagna 6 Zambia 3 Costa Rica 0 Girone D Inghilterra 9 Danimarca 6 Cina 3 Haiti 0 Girone E Olanda 7 Stati Uniti 5 Portogallo 4 Vietnam 0 Girone F Francia 7 Giamaica 5 Brasile 4 Panama 0 Girone ...

... quattro anni fa, quando gli Stati Unitivinsero il mondiale, rifiutarono l'invito alla ...infatti dichiarato che la squadra "ci ha ispirato" in un messaggio dopo la sua sconfitta ai. ...Dove vedere in tv e streaming il match valido per gli ottavi di finale deiADELAIDE - Martedì 8 agosto 2023 , alle ore 13:00 verrà disputata Francia D - Marocco D , gara valida per ...Dove vedere in tv e streaming il match valido per gli ottavi di finale deiMELBOURNE - Martedì 8 agosto 2023 , alle ore 10:00 scenderanno in campo Colombia D e Giamaica D per gli ...

Mondiali femminili, Foord e Raso mandano l’Australia ai quarti: Danimarca fuori DerbyDerbyDerby

A Melbourne la gara è decisa dal gol del capitano Usme a inizio ripresa. Le Cafeteras ora affronteranno l’Inghilterra campione d'Europa, nel quarto di finale in programma sabato 12 agosto alle ore 12.Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato l’elenco dei convocati per i Mondiali di Budapest, l’evento clou della stagione 2023, in programma da sabato 19 a domenica ...