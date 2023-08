Mondiali femminili 2023 | la Colombia stacca il pass per i quarti | un gol di Usme stende la Giamaica

(Di martedì 8 agosto 2023) Allabasta un gol di Catalinaper mandare al tappeto lae qualificarsi per idi finale dei. A decidere il match andato in scena all’AAMI Park di Melbourne è stata la rete realizzata dall’attaccante con la maglia numero 11 al minuto 51. Partita non particolarmente entusiasmante, con soli 2 tiri in porta a testa, tanti falli e poche occasioni da gol. Entrambe le squadre hanno dato l’impressione di sentire la tensione e probabilmente i tempi supplementari non sarebbero stati un epilogo così ingiusto. Il gol diha però fatto la differenza ed ha regalato alla, favorita alla vigilia, l’accesso ai. A separare le sudamericane, che nel 2019 in Francia ...

A Melbourne la gara è decisa dal gol del capitano Usme a inizio ripresa. Le Cafeteras ora affronteranno l'Inghilterra campione d'Europa, nel quarto di finale in programma sabato 12 agosto alle ore 12.