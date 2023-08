Mondiali femminili 2023 | calendario | programma | orari e tv quarti di finale

Leggi su sportface

(Di martedì 8 agosto 2023) Entra nel vivo il Mondiale Femminile con le fantastiche otto che adesso vorranno arrivare fino in fondo una volta arrivate sin qui. L’ultima, ad ordine cronologico, a raggiungere idiè stata la Francia che ha battuto il Marocco con un rotondo 4-0. Questo il quadro completo, con la copertura televisiva che sarà garantita da Rai Sport e da Rai Play. Questo il palinsesto completo. VENERDI’ 11 AGOSTO ORE 03:00 Spagna vs Olanda ORE 09:30 Giappone vs Svezia SABATO 12 AGOSTO ORE 09:00 Australia vs Francia ORE 12:30 Inghilterra vs Colombia SportFace.