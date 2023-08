Mondiali femminili 2023 | calendario | programma | orari e tv ottavi di finale

Leggi su sportface

(Di martedì 8 agosto 2023) Ildeglididei: ecco il, le date, glie le indicazioni sulla diretta tv e streaming della fase a eliminazione diretta della manifestazione che si disputa in Oceania, tra Australia e Nuova Zelanda. Si entra nel vivo della competizione, con solamente 16 squadre rimaste in corsa. Tra queste non c’è purtroppo l’Italia, eliminata nella fase a gironi dopo la deludente sconfitta per 3-2 contro il Sudafrica. Di seguito ecco lazione completa, ricordando che le partite saranno visibili in diretta tv su Rai Sport e in streaming su RaiPlay.DISabato 5 agosto Ore 7:00 – Svizzera-Spagna Ore 10:00 – Giappone-Norvegia Domenica ...