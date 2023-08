Mondiali di atletica leggera | Firenze cala il pokerissimo

Sono cinque i fiorentini convocati dal Ct La Torre, compreso il massese Ceccarelli che corre per l'Firenze Marathontra nuoto,leggera, scherma, basket e rugby: dal 14 al 30 luglio , appuntamento a Fukuoka, in Giappone, per i campionatiWorld Aquatics . Un evento che metterà in palio ...Il messaggio di Alessandro Sibilio tramite i social è chiaro ed è arrivato pochissimi minuti dopo l'annuncio a sorpresa della sua convocazione per idi Budapest in programma dal 19 al 27 ...

Su Twitter l’ex n. 1 del mondo Martina Navratilova, paladina dei diritti omosessuali, contro la Federtennis Usa: «Non è giusto e non è onesto». La situazione negli altri sport ...Il giovanissimo talento azzurro è stato convocato per i Mondiali assoluti in programma a Budapest dal 19 agosto ...