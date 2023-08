Mondiali ciclismo 2023 | Simone Consonni travolto da un ciclista in E-MTB | frattura dello scafoide sinistro

(Di martedì 8 agosto 2023) Mondiale finito per. Il campione olimpico nell’inseguimento a squadre a Tokyo si stava allenando col compagno di quartetto Francesco Lamon lungo una pista ciclabile di Glasgow, quando i due sono stati travolti da unsu una E-MTB. Un brutto incidente, che ha portato alla caduta dei due azzurri. Nello scontroha rimediato lae una clavicola lesionata. L’impatto sarebbe avvenuto, nel tentativo di evitare ilsull’E-MTB, con il casco dell’uomo. Nel pomeriggioe Lamon sono stati accompagnati all’ospedale per degli esami strumentali. Lamon non dovrebbe aver riportato infortuni seri. Per, invece, niente corsa a punti ...

Sfortuna per Silvia Perisco e la squadra italiana in occasione della staffetta mista a cronometro deidi Glasgow. Il problema al cambio sofferto dalla corritrice potrebbe aver sottratto una medaglia agli azzurri. Ecco le sue parole a ...L'olandese Jeffrey Hoogland conquista il suo nono titolo iridato, il terzo consecutivo, vincendo la gara del chilometro valevole per i2023 disu pista in corso di svolgimento a Glasgow . Dietro al pluricampione, che regala la terza medaglia d'oro al suo Paese, si piazzano i due australiani Matthew Glaetzer e Thomas ...È arrivata ieri, lunedì 7 agosto, la quarta medaglia per l'Italia aidisu pista che si stanno svolgendo in questi giorni a Glasgow. A conquistarla è stato il campione veronese Elia Viviani che, nella gara a eliminazione, è salito sul gradino più ...

Mondiali ciclismo 2023, italiani in gara oggi 8 agosto: orari e programma Adnkronos

L'incidente è avvenuto qusta mattina, il bergamasco e Lamon sono stati travolti e gettati in acqua nel canale che fiancheggiava la strada ...Altro giorno e altre gare ai Mondiali 2023 di ciclismo su pista. A Glasgow, in Scozia, si sono disputati in queste ultime ore gli ottavi ed i quarti di finale della velocità femminile e le qualificazi ...