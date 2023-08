Mondiali ciclismo 2023 | italiani in gara oggi 8 agosto | orari e programma

(Di martedì 8 agosto 2023) Su strada grande attesa per la staffetta a cronometro a squadre miste Nuova giornata di gare ai Campionati del Mondo didi Glasgow. Tre i titoli che si assegneranno nelle prove su pista ed 1 in quelle su strada. Sul percorso grande attesa per la staffetta a cronometro a squadre miste, prevista dalle 14.00: l’Italia prenderà il via alle ore 16.00 con Alberto Bettiol, Mattia Cattaneo, Manlio MoroLetizia Paternoster, Silvia Persico ed Alessia Vigilia. AZZURRI INMARTEDì 813:00: Team Time Trial Mixed Relay: Alberto Bettiol, Manlio Moro, Mattia Cattaneo, Letizia Paternoster, Silvia Persico, Alessia Vigilia. 14:04: Men Elite 1Km Time Trial Qualifiche: Matteo Bianchi 18:42: Women Elite Corsa a punti: Silvia Zanardi 19:44: Men Elite Madison: Elia Viviani, Michele Scartezzini Per il ...

Su strada grande attesa per la staffetta a cronometro a squadre miste Nuova giornata di gare ai Campionati del Mondo di2023 di Glasgow. Tre i titoli che si assegneranno nelle prove su pista ed 1 in quelle su strada. Sul percorso grande attesa per la staffetta a cronometro a squadre miste, prevista dalle 14.00:...Proseguiranno poi anche idi Glasgow di. In serata, invece, si ritornerà in Italia ed al calcio con il match, valevole per il Trofeo Silvio Berlusconi, fra Monza e Milan all'UPower ......00 - Tg1 20:30 - Techetechete' 21:25 - Queen Bees - Emozioni senza eta' 23:10 - Tg1 Sera 23:20 - Mia figlia 01:10 - Rai - News24 01:40 - Che tempo fa Rai 2 18:15 -Glasgow 2023: 6a ...

Mondiali di ciclismo: bronzo Viviani nell'Eliminazione, sfortunate Consonni-Fidanza nella madison RaiNews

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...L'atleta azzurra, durante la finale di Madison, è finita per terra dopo aver travolto l'avversaria olandese: ecco come sta adesso e la dinamica dell'incidente ...