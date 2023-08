Mondiali ciclismo 2023 | Italia solo nona nella Madison

(Di martedì 8 agosto 2023) Oro all'Olandaun nono posto per l’maschile aisu pista di Glasgow. Elia Viviani e Michele Scartezzini non sono riusciti ad entrarelotta per una medaglia. L’oro è andato all’Olanda, l’argento alla Gran Bretagna, e il bronzo alla Nuova Zelanda, con il Belgio beffato nel finale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Oro all'Olanda Solo un nono posto per l'Italia nella Madison maschile aisu pista di Glasgow . Elia Viviani e Michele Scartezzini non sono riusciti ad entrare nella lotta per una medaglia. L'oro è andato all'Olanda, l'argento alla Gran Bretagna, e il bronzo alla ...L'azzurra Silvia Zanardi chiude con il settimo posto la corsa a punti femminile aidisu pista di Glasgow. Oro alla belga Lotte Kopecky davanti all'australiana Georgia Baker e alla ...Arriva una quarta medaglia dalla spedizione paralimpica dell'Italia aidisu pista , in corso a Glasgow. Al Sir Chris Hoy, gli azzurri hanno conquistato la medaglia d'argento nella Team Sprint categoria B , con il tandem formato dalle due coppie Meroni ...

Mondiali ciclismo 2023, italiani in gara oggi 8 agosto: orari e programma Adnkronos

Frattura della clavicola e dello scafoide per lo sfortunato atleta azzurro, che non parteciperà alla corsa a punti, specialità di cui è campione europeo.(Adnkronos) – L’Italia conquista la medaglia d’argento nella Tandem Team Sprint del paraciclismo ai mondiali di Glasgow. Gli azzurri Colombo/Bissolati e Meroni/Ceci sono stati battuti in finale dalla ...