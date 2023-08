Momenti di trascurabile felicità | come finisce il film?

(Di martedì 8 agosto 2023)didi Daniele Luchetti tratto da due romanzi di Francesco Piccolo,con Paolo che, dopo aver rivissuto il suo incidente fatale, sfugge apparentemente al suo destino di morte e può così tornare dalla sua famiglia, e ricominciare tutto da capo. L’uomo, infatti, decide di ignorare l’SMS della sua amante Silvana e di passare una serata con la moglie Agata e i figli in un’atmosfera serena e conviviale. Ilsi conclude con Paolo, pensoso, che guarda fuori dalla finestra di casa sua, mentre in sottofondo scorre una canzone di Adriano Celentano, Soli. Paolo è sposato con Agata, e ha due figli, Aurora e Filippo, coi quali comunica poco. Inoltre, ha una brutta abitudine che non si decide ad abbandonare; passare col rosso a un trafficato incrocio di ...

Stasera , 8 agosto 2023, su Rai 2 , in prima serata, alle 21:20, va in ondadifelicità . La commedia è diretta da Daniele Luchetti ed interpretata da Pierluigi Diliberto, in arte Pif . La sceneggiatura è dello stesso regista e dello scrittore Francesco ...DIFECILITÀ Paolo viene investito da un camion mentre è fermo ad un semaforo. Giunto in Paradiso, scopre di aver la possibilità di ritornare sulla Terra, accompagnato da un ...difelicità è una commedia divertente e surreale del 2019 diretta da Daniele Luchetti ed interpretata, fra gli altri , dal popolarissimo Pif. La critica, più o meno all'unanimità, ...

Con: Pif, Federica Victoria Caiozzo, Renato Carpentieri, Angelica Alleruzzo, Francesco Giammanco, Vincenzo Ferrera, Franz Cantalupo, Manfredi Pannizzo ...Stasera su Rai 2, in prima serata, va in onda Momenti di trascurabile felicità: trama e cast del film di Daniele Luchetti con Pif.