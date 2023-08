Misura di buonsenso | Schillaci | basta isolamento per positivi al Covid

...- Se Salvini l'ha definita una 'norma di' per 'aiutare famiglie e imprese colpite dall'aumento dei tassi', anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito la bontà della. '..."L'andamento epidemiologico e la disponibilità dei vaccini non rendono più necessaria questache negli ultimi tempi è stata in parte disattesa. E' una norma di buon senso, il Ministero della ...Una norma diapprovata in Consiglio dei ministri per sostenere chi è in difficoltà . ... Nella nota si sottolinea anche che esiste anche " la, voluta dal ministro Salvini, per tagliare ...

Schillaci: Stop a isolamento per positivi al Covid, misura di ... Il Sole 24 ORE

Roma, 8 ago. (askanews) - "Il Consiglio dei Ministri ha abrogato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone che erano state sottoposte alla misura di isolamento perché ris ...È scaduto anche l’ultimo divieto legato alla pandemia di Covid, quello dell’obbligo di isolamento per i positivi ...