Minori | disabili e anziani | dalla Regione 6 | 5 milioni agli ambiti Ats di Bergamo

(Di martedì 8 agosto 2023)Lombardia ha finanziato con 59.000.000 di euro la quota ordinaria del Fondo Sociale Regionale 2023, il Fondo storicamente destinato al sostegno economico, nelle areee Famiglia,ed, degli interventi sociali già attivati sul territorio e a quello delle unità di offerta sociali, le strutture che costituiscono il sistema della rete dei servizi assistenziali. Il Fondo contribuisce inoltre a ridurre le rette degli utenti, di aiuto soprattutto per le situazioni caratterizzate da fragilità di tipo socio-economico. Per quest’anno inoltre,Lombardia, ha previsto una quota straordinaria di 2.600.000 euro destinata ai Comuni con popolazione uguale o inferiore a 3000 abitanti che hanno sostenuto nel 2022 costi per l’accoglienza in Comunità educative, Comunità familiari e ...

I nuclei familiari che includono figli minori, disabili e anziani ultrasessantenni continueranno a percepire il Rdc sino al 31 dicembre 2023 ...(Teleborsa) - Muta il quadro normativo di riferimento per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza. Nel dettaglio, per i nuclei familiari che includono figli minori, disabili e anzian ...