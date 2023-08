(Di martedì 8 agosto 2023) Lacontinuerà "ad adottare le misure necessarie per salvaguardare con decisione la sovranità nazionale" su Ren'ai Jiao, barriera corallina nel mar Cinese meridionale al centro di un contenzioso ...

Ministro Difesa Cina, 'Usa smettano di seminare discordia' QUOTIDIANO NAZIONALE

(ANSA) - PECHINO, 08 AGO - La Cina continuerà "ad adottare le misure necessarie per salvaguardare con decisione la sovranità nazionale" su Ren'ai Jiao, barriera corallina nel mar Cinese meridionale al ...La Polonia invierà ulteriori truppe al confine con la Bielorussia. Varsavia è in massima allerta da quando il gruppo Wagner è in Bielorussia.