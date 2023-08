Minacce e istigazione alla violenza | Angelo Duro querela il sindaco di Taormina

(Di martedì 8 agosto 2023) A seguito della multa comminatagli per aver imbrattato provocatoriamente i manifesti che pubblicizzavano il suo stesso spettacolo e degli insulti indirizzatigli, il comicoha annunciato l'intenzione dire ildiCateno De Luca

"Minacce e istigazione alla violenza": Angelo Duro querela il ... ilGiornale.it

Torna al centro del dibattito il gesto di Angelo Duro, multato dopo aver imbrattato i manifesti del suo spettacolo a Taormina.Dopo la vicenda dei manifesti imbrattati, Duro rilascia una nota tramite i suoi legali denunciando i comportamenti del primo cittadino Cateno De ...