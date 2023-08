Milano | vandalizzata la Galleria Vittorio Emanuele Le immagini

Si arrampicano e sporcano con bombolette:la Galleria in Duomo È stato vandalizzato l' arco di ingresso della galleria Vittorio Emanuele II in piazza del Duomo a. Alcune persone si sono arrampicate tra gli sguardi dei ...La7.it - Vandali in azione a, nella centralissima piazza Duomo. Sull'arco d'ingresso della Galleria Vittorio Emanuele II sono apparse scritte, stile tag, realizzate con bombolette spray. La ...Fotogallery - Cospito, guerriglia urbana a Torino al corteo degli anarchici Ultimo Aggiornamento 08/08/23 Fotogallery -da writer la Galleria Vittorio Emanuele II in Piazza Duomo ...

Milano, vandalizzata da writer la Galleria Vittorio Emanuele II in Piazza Duomo TGCOM

Agenti del nucleo Duomo della Polizia locale, alle 22.28 di ieri sera, hanno avvistato tre ragazzi intenti a tracciare i graffiti sulla Galleria. Una volta dato l'allarme, hanno cercato di raggiungerl ...Vandali in azione a Milano, nella centralissima piazza Duomo. Sull'arco d'ingresso della Galleria Vittorio Emanuele II sono apparse scritte, stile tag, realizzate con bombolette spray. La polizia loca ...